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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:35

Re: Банк Конкорд

ConcordBank і Checkbox дарують ФОП безкоштовні місяці користування ПРРО в разі підключення мобільного еквайрингу в смартфоні на Android

https://news.finance.ua/ua/concordbank- ... annya-prro

Акція триває з 03.03 по 31.05.2023 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:41

Форумчане, я правильно понимаю, что сюда можно прямо с Привата бросить деньги на карту без комиссии. А какую гривневую карту лучше использовать или на все зачисление будет без комиссии?
harry_
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:47

Re: Банк Конкорд

harry_, начать надо с изучения тарифов:
https://concord.ua/product/vsi-tarifi

А так ONE и NEOCARD/LITECARD.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:59

Скупий банк, вже більше року не може розщедритися на кешбек.
Напевно не зацікавлені вони у своїх клієнтах.
Danna
 
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