ConcordBank і Checkbox дарують ФОП безкоштовні місяці користування ПРРО в разі підключення мобільного еквайрингу в смартфоні на Android
https://news.finance.ua/ua/concordbank- ... annya-prro
Акція триває з 03.03 по 31.05.2023 року
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:35
Re: Банк Конкорд
ConcordBank і Checkbox дарують ФОП безкоштовні місяці користування ПРРО в разі підключення мобільного еквайрингу в смартфоні на Android
https://news.finance.ua/ua/concordbank- ... annya-prro
Акція триває з 03.03 по 31.05.2023 року
Додано: Суб 04 бер, 2023 18:41
Форумчане, я правильно понимаю, что сюда можно прямо с Привата бросить деньги на карту без комиссии. А какую гривневую карту лучше использовать или на все зачисление будет без комиссии?
Додано: Нед 05 бер, 2023 09:47
Re: Банк Конкорд
harry_, начать надо с изучения тарифов:
А так ONE и NEOCARD/LITECARD.
Додано: Сер 29 бер, 2023 15:59
Скупий банк, вже більше року не може розщедритися на кешбек.
Напевно не зацікавлені вони у своїх клієнтах.
Додано: Нед 02 кві, 2023 09:19
Проверяйте свои кредитные истории - у банка массовый сбой. По каждой карте (включая валютные) в УБКИ направлена информация как о действующем кредите... Таким чудным образом у меня появилось типа 5 новых кредитов. Банк сбой признаёт и будет разбираться, но сроков нет. Через чат бюро подал запросы на удаление этого дерьма, срок исправления пишут - до 25 дней.
Додано: Пон 03 кві, 2023 10:43
Спецом зайшов подивився. Не всі карти, тільки фізичні,віртуальні не світяться. Але є і валютні.
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