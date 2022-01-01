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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 тра, 2023 07:03
Howl написав:
sens, у кожної картки свої тарифи на вхід і вихід. NEOCARD є актуальною серед чинних тарифів.
Треба частіше бувати у відділенні і отримувати всі необхідні продукти завчасно і в повному обсязі,а не обмежувати себе віртуальними картками і г.пеєм
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Додано: Сер 10 тра, 2023 11:14
sens написав: Howl написав:
sens, у кожної картки свої тарифи на вхід і вихід. NEOCARD є актуальною серед чинних тарифів.
Треба частіше бувати у відділенні і отримувати всі необхідні продукти завчасно і в повному обсязі,а не обмежувати себе віртуальними картками і г.пеєм
одна карта для крутильщіків інша для депозитчиків от і вся різниця
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Додано: Сер 10 тра, 2023 17:29
J написав: sens написав: Howl написав:
sens, у кожної картки свої тарифи на вхід і вихід. NEOCARD є актуальною серед чинних тарифів.
Треба частіше бувати у відділенні і отримувати всі необхідні продукти завчасно і в повному обсязі,а не обмежувати себе віртуальними картками і г.пеєм
одна карта для крутильщіків інша для депозитчиків от і вся різниця
Всі картки у Сенса
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sens
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Додано: П'ят 19 тра, 2023 10:32
Кінь прислав пуші що з 19 червня зменшуються ліміти на безкоштовні СЕП та р2р по карткам Нео - тепер вони знову стануть по 10к на місяць кожен з видів переказу (наразі вони по 20к) ;(. Не довго музика грала
Востаннє редагувалось Alien
в П'ят 19 тра, 2023 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Alien
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Додано: П'ят 19 тра, 2023 12:56
sens написав: Alien написав:
Кінь прислав пуші що з 16 червня зменшуються ліміти на безкоштовні СЕП та р2р по карткам Нео - тепер вони знову стануть по 10к на місяць кожен з видів переказу (наразі вони по 20к) ;(. Не довго музика грала
Багато виводять, нічого не залишилося як зменшити ліміти
Ну так і заводити не будуть з такими л-ми
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Додано: Чет 15 чер, 2023 19:28
подскажите, могу ли получить евро на карточку Оне?
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ffmqluvyc2023
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Додано: Чет 15 чер, 2023 21:23
ffmqluvyc2023, что подразумеваете получить на карточку?
Обычным переводом по номеру карты или SWIFT?
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Howl
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