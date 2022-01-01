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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 07:03

  Howl написав:sens, у кожної картки свої тарифи на вхід і вихід. NEOCARD є актуальною серед чинних тарифів.

Треба частіше бувати у відділенні і отримувати всі необхідні продукти завчасно і в повному обсязі,а не обмежувати себе віртуальними картками і г.пеєм
sens
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Повідомлень: 13729
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 761 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 11:14

  sens написав:
  Howl написав:sens, у кожної картки свої тарифи на вхід і вихід. NEOCARD є актуальною серед чинних тарифів.

Треба частіше бувати у відділенні і отримувати всі необхідні продукти завчасно і в повному обсязі,а не обмежувати себе віртуальними картками і г.пеєм

одна карта для крутильщіків інша для депозитчиків от і вся різниця
J
 
Повідомлень: 5927
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 308 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 17:29

  J написав:
  sens написав:
  Howl написав:sens, у кожної картки свої тарифи на вхід і вихід. NEOCARD є актуальною серед чинних тарифів.

Треба частіше бувати у відділенні і отримувати всі необхідні продукти завчасно і в повному обсязі,а не обмежувати себе віртуальними картками і г.пеєм

одна карта для крутильщіків інша для депозитчиків от і вся різниця

Всі картки у Сенса
sens
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Повідомлень: 13729
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Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2023 10:32

Ліміти на сеп так р2р з 19.06 будуть знову по 10к

Кінь прислав пуші що з 19 червня зменшуються ліміти на безкоштовні СЕП та р2р по карткам Нео - тепер вони знову стануть по 10к на місяць кожен з видів переказу (наразі вони по 20к) ;(. Не довго музика грала :(
Востаннє редагувалось Alien в П'ят 19 тра, 2023 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Alien
 
Повідомлень: 2217
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Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2023 12:39

  Alien написав:Кінь прислав пуші що з 16 червня зменшуються ліміти на безкоштовні СЕП та р2р по карткам Нео - тепер вони знову стануть по 10к на місяць кожен з видів переказу (наразі вони по 20к) ;(. Не довго музика грала :(

Багато виводять, нічого не залишилося як зменшити ліміти
sens
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Повідомлень: 13729
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 761 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2023 12:56

  sens написав:
  Alien написав:Кінь прислав пуші що з 16 червня зменшуються ліміти на безкоштовні СЕП та р2р по карткам Нео - тепер вони знову стануть по 10к на місяць кожен з видів переказу (наразі вони по 20к) ;(. Не довго музика грала :(

Багато виводять, нічого не залишилося як зменшити ліміти

Ну так і заводити не будуть з такими л-ми
Amethyst
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Повідомлень: 4273
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:28

евро на картку one

подскажите, могу ли получить евро на карточку Оне?
ffmqluvyc2023
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 21:23

Re: Банк Конкорд

ffmqluvyc2023, что подразумеваете получить на карточку?
Обычным переводом по номеру карты или SWIFT?
Howl
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Повідомлень: 5462
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 21:51

Оформила картку ван позавчора, відкрила невеликий кредитний

Оформила картку ван позавчора, відкрила невеликий кредитний ліміт. Мінімальні комісії, а оформлення взагалі безкоштовно
vedan19812
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 10:00

Re: Банк Конкорд

Можно как-то связаться через вайбер с банком, потому что я за границей?
Kralovna
 
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