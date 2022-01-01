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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лип, 2023 11:10
Kralovna, открыть страницу банка https://concord.ua/
и в самом внизу будут контакты на чат-боты поддержки. Там есть и Telegram, и Viber.
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