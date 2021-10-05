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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лип, 2023 11:10
Re: Банк Конкорд
Kralovna, открыть страницу банка
Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:23
понабирают по объявлению ©
Неделю разные представители поддержки кормили завтраками и предоставляли недостоверную информацию по условиям прохождения квеста.
В итоге ни извинений, ни сорри-бонуса.
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