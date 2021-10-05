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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 11:10

Re: Банк Конкорд

Kralovna, открыть страницу банка https://concord.ua/ и в самом внизу будут контакты на чат-боты поддержки. Там есть и Telegram, и Viber.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:23

понабирают по объявлению ©

Неделю разные представители поддержки кормили завтраками и предоставляли недостоверную информацию по условиям прохождения квеста. :evil:
В итоге ни извинений, ни сорри-бонуса.
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 07:36

Прочитал новость, что с 14 августа с карты LITECARD будут закрыты переводы по реквизитам.
Не могу понять, в чем прикол: а зачем это сделано? Просто не хватает фантазии понять...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 08:08

  Искатель написав:Прочитал новость, что с 14 августа с карты LITECARD будут закрыты переводы по реквизитам.
Не могу понять, в чем прикол: а зачем это сделано? Просто не хватает фантазии понять...

Либо чтобы меньше выводили деньги, либо чтобы оформляли карту с идентификацией
vovabelokon99
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