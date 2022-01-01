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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лип, 2023 11:10
Kralovna, открыть страницу банка https://concord.ua/
и в самом внизу будут контакты на чат-боты поддержки. Там есть и Telegram, и Viber.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:23
Неделю разные представители поддержки кормили завтраками и предоставляли недостоверную информацию по условиям прохождения квеста.
В итоге ни извинений, ни сорри-бонуса.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 07:36
Прочитал новость, что с 14 августа с карты LITECARD будут закрыты переводы по реквизитам.
Не могу понять, в чем прикол: а зачем это сделано? Просто не хватает фантазии понять...
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Искатель
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Додано: Суб 15 лип, 2023 08:08
Искатель написав:
Прочитал новость, что с 14 августа с карты LITECARD будут закрыты переводы по реквизитам.
Не могу понять, в чем прикол: а зачем это сделано? Просто не хватает фантазии понять...
Либо чтобы меньше выводили деньги, либо чтобы оформляли карту с идентификацией
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vovabelokon99
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Додано: Пон 24 лип, 2023 09:59
був оформлений депозит, на днях забрав, все без проблем
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sparroW
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