Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лип, 2023 11:10
Kralovna, открыть страницу банка
https://concord.ua/
и в самом внизу будут контакты на чат-боты поддержки. Там есть и Telegram, и Viber.
Howl
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:23
Неделю разные представители поддержки кормили завтраками и предоставляли недостоверную информацию по условиям прохождения квеста.
В итоге ни извинений, ни сорри-бонуса.
emeta
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Додано: Суб 15 лип, 2023 07:36
Прочитал новость, что с 14 августа с карты LITECARD будут закрыты переводы по реквизитам.
Не могу понять, в чем прикол: а зачем это сделано? Просто не хватает фантазии понять...
Искатель
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Додано: Суб 15 лип, 2023 08:08
Искатель написав:
Прочитал новость, что с 14 августа с карты LITECARD будут закрыты переводы по реквизитам.
Не могу понять, в чем прикол: а зачем это сделано? Просто не хватает фантазии понять...
Либо чтобы меньше выводили деньги, либо чтобы оформляли карту с идентификацией
vovabelokon99
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Додано: Пон 24 лип, 2023 09:59
був оформлений депозит, на днях забрав, все без проблем
sparroW
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Додано: Пон 24 лип, 2023 15:35
sparroW написав:
був оформлений депозит, на днях забрав, все без проблем
Депозит онлайн чи в відділенні відкриття? Якщо друге-вас попереджали чи сами замовляли готівку?
sens
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:40
А что там было с конём, что он так
оправдывается
?
Кассандра
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:31
Кассандра написав:
А что там было с конём, что он так
оправдывается
?
та инфа была, что там где приняли решение с 25 до 22. вроде как хотели банк всьо.
вспомнили банке штраф в 60 млн. и писали что там какойто "гемблинг".
но Пан Анрийко вроде не захотел выносить этот вопрос на обсуждение.
Воопщем ничего нового - они уже лет пять так на девачек нападают.
uaprofi
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