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Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 4.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 21:35

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

  Gost2013 написав:Интересно откуда это издание взяло эту информацию?
Скопіпастили частину якоїсь із статей написану ще до 2022. А перечитати та зрозуміти що ти скопіпастив і як воно стикується з поточними умовами мізків не вистачило
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 09:35

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

поясніть, будь ласка.
Зробив переказ дорогою життя з ПБ на Конкорд через годину після оголошення банкрутства.
Підпадаю під виплати ФГВФО?
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 10:18

  Alien написав:
  Gost2013 написав:Интересно откуда это издание взяло эту информацию?
Скопіпастили частину якоїсь із статей написану ще до 2022. А перечитати та зрозуміти що ти скопіпастив і як воно стикується з поточними умовами мізків не вистачило

так там пару абзаців вище все правильно написано, і про новий закон, і про 600к, і про 100% гарантію на час воєнного стану :!:
а про 200к то їх чогось переклинело потім :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 10:34

  Kalgan написав:
  Alien написав:
  Gost2013 написав:Интересно откуда это издание взяло эту информацию?
Скопіпастили частину якоїсь із статей написану ще до 2022. А перечитати та зрозуміти що ти скопіпастив і як воно стикується з поточними умовами мізків не вистачило

так там пару абзаців вище все правильно написано, і про новий закон, і про 600к, і про 100% гарантію на час воєнного стану :!:
а про 200к то їх чогось переклинело потім :mrgreen:

казнить,нельзя помиловать
sens
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 11:18

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

  TipTop написав:Підпадаю під виплати ФГВФО?
Повинні.
Кошти ж на Вашому рахунку.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 19:57

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

Якщо не маються на увазі кошти на 31 липня.
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 20:51

Судячи із ЗУ Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, платежі, які не пройшли, підпадають аж під 6 чергу погашення: 6) вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано;
Тобто не гарантовано Фондом і протягом +-місяця як вклади, а аж після затвердження реєстру вимог кредиторів, реалізації майна та задоволення попередніх черг. Сумно...
Але я думаю, що це стосується лише тих коштів, які не були на рахунку клієнта на дату початку ліквідації, адже якщо кошти вже зарахувались на рахунок, або ще не списались з рахунку, то такі кошти вважаються вкладом, як кошти на поточному рахунку, і повинні повертатись як вклади.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:28

  Howl написав:Скоріше за все, треба телефонувати в банк і питати щодо цієї ситуації. Підтримка через інші канали, наскільки зрозумів із учора вже не надається (запит через якийсь час закривається без відповіді фахівця).
Як на мене, то платіж повинен був автоматично повернутися. А оскільки з 9-ої ранку банкінг потушили, то невідомо як повернення пройде.


Підтримка каже що СЕП від 1 серпня повернувся на рахунок 3-го. (
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:57

  Oberon написав:Судячи із ЗУ Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, платежі, які не пройшли, підпадають аж під 6 чергу погашення: 6) вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано;

Это скорее про дробильщиков и подобных. Тут про другую "блокировку", я так думаю
H225
 
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