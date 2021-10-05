Скопіпастили частину якоїсь із статей написану ще до 2022. А перечитати та зрозуміти що ти скопіпастив і як воно стикується з поточними умовами мізків не вистачило
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 02 сер, 2023 21:35
Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
Додано: Чет 03 сер, 2023 09:35
Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
поясніть, будь ласка.
Зробив переказ дорогою життя з ПБ на Конкорд через годину після оголошення банкрутства.
Підпадаю під виплати ФГВФО?
Додано: Чет 03 сер, 2023 10:18
так там пару абзаців вище все правильно написано, і про новий закон, і про 600к, і про 100% гарантію на час воєнного стану
а про 200к то їх чогось переклинело потім
Додано: Чет 03 сер, 2023 10:34
казнить,нельзя помиловать
Додано: Чет 03 сер, 2023 11:18
Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
Додано: Чет 03 сер, 2023 19:57
Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
Якщо не маються на увазі кошти на 31 липня.
Додано: Чет 03 сер, 2023 20:51
Судячи із ЗУ Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, платежі, які не пройшли, підпадають аж під 6 чергу погашення: 6) вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано;
Тобто не гарантовано Фондом і протягом +-місяця як вклади, а аж після затвердження реєстру вимог кредиторів, реалізації майна та задоволення попередніх черг. Сумно...
Але я думаю, що це стосується лише тих коштів, які не були на рахунку клієнта на дату початку ліквідації, адже якщо кошти вже зарахувались на рахунок, або ще не списались з рахунку, то такі кошти вважаються вкладом, як кошти на поточному рахунку, і повинні повертатись як вклади.
Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:28
Підтримка каже що СЕП від 1 серпня повернувся на рахунок 3-го. (
Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:57
Это скорее про дробильщиков и подобных. Тут про другую "блокировку", я так думаю
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