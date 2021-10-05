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Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:32
Hemi написав:
Робив 3 СЕПа о 12 години. Сказали, що провелось
В Конкорд собі переказ робили? Чи хто що сказав?
Після 14 вже не випустили.
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Додано: Суб 05 сер, 2023 01:47
Aps написав: Hemi написав:
Робив 3 СЕПа о 12 години. Сказали, що провелось
В Конкорд собі переказ робили? Чи хто що сказав?
Після 14 вже не випустили.
1 на вхід, і 2 на вихід з Конкорда. Все попроводилось. Звонив на гарячу лінію.
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Hemi
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Додано: Нед 06 сер, 2023 22:09
Питання трохи не в тему: хто на вашу думку наступний?
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Alexey_k9
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Додано: Нед 06 сер, 2023 23:20
Alexey_k9 написав:
Питання трохи не в тему: хто на вашу думку наступний?
НБУ.
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