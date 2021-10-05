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Банк Конкорд (у
стадії ліквідації)

Банк Конкорд (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 28293031

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Банк Конкорд (у стадії ліквідації) 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:32

  Hemi написав:Робив 3 СЕПа о 12 години. Сказали, що провелось


В Конкорд собі переказ робили? Чи хто що сказав?
Після 14 вже не випустили.
Aps
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Повідомлень: 3890
З нами з: 24.06.15
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 01:47

  Aps написав:
  Hemi написав:Робив 3 СЕПа о 12 години. Сказали, що провелось


В Конкорд собі переказ робили? Чи хто що сказав?
Після 14 вже не випустили.

1 на вхід, і 2 на вихід з Конкорда. Все попроводилось. Звонив на гарячу лінію.
Hemi
 
Повідомлень: 214
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 22:09

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

Питання трохи не в тему: хто на вашу думку наступний?
Alexey_k9
 
Повідомлень: 235
З нами з: 06.08.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 23:20

  Alexey_k9 написав:Питання трохи не в тему: хто на вашу думку наступний?

НБУ.
klug
 
Повідомлень: 8217
З нами з: 18.08.14
Подякував: 347 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 09:57

  Alexey_k9 написав:Питання трохи не в тему: хто на вашу думку наступний?

ОТП
andreypoguralov
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Повідомлень: 1
З нами з: 07.08.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:25

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

Куда пошли клиенты "лучшего" банка?
Где есть,что-то похожее как было здесь.
lubarec
 
Повідомлень: 453
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:45

  lubarec написав:Куда пошли клиенты "лучшего" банка?
Где есть,что-то похожее как было здесь.

маєте на увазі міскодерів беттерів геймерів і гемблерів? :) (за що власне НБУ і завалив цю "конюшню")
greenozon
 
Повідомлень: 15375
З нами з: 01.06.14
Подякував: 342 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:54

greenozon Обычных пользователей,которые любили тропинку,бесплатное снятие нала.
lubarec
 
Повідомлень: 453
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 00:14

Re: Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

Нормальная банка была. Приятные женщины в отделении.
Alexey_k9
 
Повідомлень: 235
З нами з: 06.08.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 18:27

  Alexey_k9 написав:Питання трохи не в тему: хто на вашу думку наступний?

RWS банк
Hemi
 
Повідомлень: 214
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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