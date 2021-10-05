Банк Конкорд (у стадії ліквідації)

а може цей?
якась чудасія твориться. валюту людям не віддають, годують обіцянками...
Укрбудінвестбанк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 08 сер, 2023 21:19
а може цей?
якась чудасія твориться. валюту людям не віддають, годують обіцянками...
Укрбудінвестбанк
Додано: Сер 09 сер, 2023 19:37
Хто там питав куди по кредиткам виплачувать
Додано: Сер 09 сер, 2023 19:51
А точно вже можна туди платити, хтось вже платив, дійшло/побачили?
Може краще почекати ще тиждень-два?
А Конкорд судитися з регулятором не буде? А базу не спаплюжили там випадково?
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