Кредитвест Банк

а положено 4х15
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 15:29
Додано: Чет 14 січ, 2021 22:56
Додано: Чет 11 лют, 2021 10:13
Я тажож з ними сперечався з цього приводу.
Так, банківський фінмон має перевіряти джерело походження коштів, які клієнт хоче співпрацювати з банком. І має йому відмовити, якщо той не надасть підтвердження їх походження.
Таким чином якщо банк прийняв кошти від клієнта, то вони вже є легальними з точки зору їх походження. І якщо клієнт їх переводить до іншого банку сенс вимагати повторної перевірки відсутній. Про це також надавав свої роз'яснення і ФАТФ: кошти, які знаходяться в банківських установах є легальними.
Але за логікою цього банку це не так - вони вимагають знову підтвердити їх походження...
Але добре що хоч не вимагають підтвердження походження коштів з депозиту, який закінчився у них та повторно перерозміщується .
Додано: Чет 11 лют, 2021 14:09
все так, как с перепродажей квартиры черными риелторами - последний "добросовестный покупатель" и лох покупает у него
но у стороны с силой может найтись иное мнение ) и, внезапно, подзаконные аргументы
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