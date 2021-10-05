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Обслуговування в українських
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Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Кредитвест Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:29

  sens написав:У этих папуасов два раза в день по полчаса санитарные перерывы

а положено 4х15 :idea:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:56

  Ромасик написав:
  sens написав:У этих папуасов два раза в день по полчаса санитарные перерывы

а положено 4х15 :idea:

Так и пишу турки-п@пу@сы
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 10:13

  wtf написав:
  sens написав:і чому витребують саме відсотки

потому что відсотки есть доход , такой же как зарплата и прочее, который позволяет подтвердить источник происхождения средств

Я тажож з ними сперечався з цього приводу.
Так, банківський фінмон має перевіряти джерело походження коштів, які клієнт хоче співпрацювати з банком. І має йому відмовити, якщо той не надасть підтвердження їх походження.
Таким чином якщо банк прийняв кошти від клієнта, то вони вже є легальними з точки зору їх походження. І якщо клієнт їх переводить до іншого банку сенс вимагати повторної перевірки відсутній. Про це також надавав свої роз'яснення і ФАТФ: кошти, які знаходяться в банківських установах є легальними.
Але за логікою цього банку це не так - вони вимагають знову підтвердити їх походження...
Але добре що хоч не вимагають підтвердження походження коштів з депозиту, який закінчився у них та повторно перерозміщується :D .
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 14:09

  coulthard написав:
  wtf написав:
  sens написав:і чому витребують саме відсотки

потому что відсотки есть доход , такой же как зарплата и прочее, который позволяет подтвердить источник происхождения средств

Таким чином якщо банк прийняв кошти від клієнта, то вони вже є легальними з точки зору їх походження. І якщо клієнт їх переводить до іншого банку сенс вимагати повторної перевірки відсутній. Про це також надавав свої роз'яснення і ФАТФ: кошти, які знаходяться в банківських установах є легальними.


все так, как с перепродажей квартиры черными риелторами - последний "добросовестный покупатель" и лох покупает у него

но у стороны с силой может найтись иное мнение ) и, внезапно, подзаконные аргументы
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:54

Ставки по депозитах підняли.
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2022 20:16

Re: Кредитвест Банк

як банк зараз валюту віддає зараз фізикам?
R12
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2022 22:00

  R12 написав:як банк зараз валюту віддає зараз фізикам?

с откатом через Авалон :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 08:24

  cohan написав:
  R12 написав:як банк зараз валюту віддає зараз фізикам?

с откатом через Авалон :mrgreen:
якщо питання по строковим - то віддає норм валютою,якщо питання щодо закінчення вкладів по безготівковій валюті то ще треба почекати
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 13:19

Есть уже информация, как отдаются социальные доллары?
И что нужно открыть новому клиенту, чтобы зайти в грн безналом и потом на отделении открыть?
la9
 
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