Кредитвест Банк

новому клієнту потрібно відкрити рахунок, на який зайде безнал.
Якщо депозит відкриєте в день відкриття рахунку, то безкоштовно, інакше 50 грн за відкриття рахунку.
Рахунок мультивалютний.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:42
новому клієнту потрібно відкрити рахунок, на який зайде безнал.
Якщо депозит відкриєте в день відкриття рахунку, то безкоштовно, інакше 50 грн за відкриття рахунку.
Рахунок мультивалютний.
|