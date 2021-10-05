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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредитвест Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:42

  la9 написав:Есть уже информация, как отдаются социальные доллары?
И что нужно открыть новому клиенту, чтобы зайти в грн безналом и потом на отделении открыть?

новому клієнту потрібно відкрити рахунок, на який зайде безнал.
Якщо депозит відкриєте в день відкриття рахунку, то безкоштовно, інакше 50 грн за відкриття рахунку.

Рахунок мультивалютний.
ScaryBee
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