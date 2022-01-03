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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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Кредитвест Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:42

  la9 написав:Есть уже информация, как отдаются социальные доллары?
И что нужно открыть новому клиенту, чтобы зайти в грн безналом и потом на отделении открыть?

новому клієнту потрібно відкрити рахунок, на який зайде безнал.
Якщо депозит відкриєте в день відкриття рахунку, то безкоштовно, інакше 50 грн за відкриття рахунку.

Рахунок мультивалютний.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 20:47

Как турки отдают валюту? Поделитесь инфой плиз?
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 21:22

Alexkievukraine норм
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 00:03

  Alexkievukraine написав:Как турки отдают валюту? Поделитесь инфой плиз?


хорошо
предзаказ звонком в кассу
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 28 кві, 2023 14:03

Re: Кредитвест Банк

Шановний Клієнте!

Користуючись нагодою АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» висловлює Вам свою повагу та на виконання вимог Постанови Правління НБУ від 16.03.2023 № 26 «Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України» просить заповнити, підписати та передати до Банку відповідну форму не пізніше 5 травня 2023 року. Форма у вкладенні (окремо для ЮО та ФОП/ФО).



Завчасно дякуємо Вам за розуміння вимог чинного законодавства України і тих ризиків, на які наражаєтесь Ви та Банк в разі його невиконання.

У разі виникнення труднощів або з метою уточнення інформації звертайтесь до контакт-центру Банку в робочий час (понеділок-четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця 3 9:00 до 17:00) за номерами телефону: (044) 365 00 07, (044) 365 00 08
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:28

однакові умови

https://deposit.finance.ua/uah/kreditve ... #cta-steps

В акции не участвуют депозиты:

Менее 100 000 гривен
Срок менее 3 месяцев
В валютах, отличных от гривны
Открытые до подачи заявки
При указании недостоверных данных
В акции не участвуют клиенты, у которых есть действительные вклады или были вклады в течение 14 дней до подачи заявки в банк.

Условия банка:

Срок вклада: 3 мес - 18 мес
Минимальная сумма вклада: 100 000 грн.
Все депозитные продукты банка, в том числе депозит «Авансовый» с выплатой процентов авансово в день размещения депозита
В акции участвуют вклады в национальной валюте.
На срок 3 месяца можно оформить только депозит «Авансовый»
Оформляются через отделение Банка Кредитвест
Выплата бонуса от «Минфина» происходит в течение 32 дней после размещения средств на депозите.


https://minfin.com.ua/ua/deposits/1731- ... &sku=16493

Умови отримання бонусу від Мінфіну
В акції беруть участь депозити

Усі депозитні продукти банку, в тому числі депозит "Авансовий" з виплатою відсотків авансово у день розміщення депозиту

Валюта – гривня

Мінімальна сума вкладу від 100 тис грн

Від 3 місяців до 18 місяців (на термін 3 місяці можна оформити лише депозит "Авансовий")

Оформляються через відділення банку Кредитвест
В акції не беруть участь депозити

Менш, ніж 100 000 гривень

Термін менше 3 місяців

При наданні недостовірних даних

Відкриті до подачі заявки

В акції не беруть участь клієнти, у яких є дійсні вклади або мали вклади протягом 14 днів до подачі заявки в банк Кредитвест
Бонус від Мінфіну за онлайн заявку на нашому сайті

виплачується протягом 32 календарних днів після заповнення анкети на сайті
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:34

Re: Кредитвест Банк

спасибо товарищам туркам за самый дешевый Гугл

а вообще с акцией на минфине интэрэснэнько..
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:41

  cohan написав:спасибо товарищам туркам за самый дешевый Гугл

а вообще с акцией на минфине интэрэснэнько..

а може краще у ФІНАНС ЮА :?:
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:43

  sens написав:
  cohan написав:спасибо товарищам туркам за самый дешевый Гугл

а вообще с акцией на минфине интэрэснэнько..

а може краще у ФІНАНС ЮА :?:


ну или так )
мне больше интересно, у них подлив закончился или что-то за курс знают...
cohan
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