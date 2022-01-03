новому клієнту потрібно відкрити рахунок, на який зайде безнал.
Якщо депозит відкриєте в день відкриття рахунку, то безкоштовно, інакше 50 грн за відкриття рахунку.
Рахунок мультивалютний.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:42
новому клієнту потрібно відкрити рахунок, на який зайде безнал.
Якщо депозит відкриєте в день відкриття рахунку, то безкоштовно, інакше 50 грн за відкриття рахунку.
Рахунок мультивалютний.
Додано: Нед 12 лют, 2023 00:03
Додано: П'ят 28 кві, 2023 14:03
Re: Кредитвест Банк
Шановний Клієнте!
Користуючись нагодою АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» висловлює Вам свою повагу та на виконання вимог Постанови Правління НБУ від 16.03.2023 № 26 «Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України» просить заповнити, підписати та передати до Банку відповідну форму не пізніше 5 травня 2023 року. Форма у вкладенні (окремо для ЮО та ФОП/ФО).
Завчасно дякуємо Вам за розуміння вимог чинного законодавства України і тих ризиків, на які наражаєтесь Ви та Банк в разі його невиконання.
У разі виникнення труднощів або з метою уточнення інформації звертайтесь до контакт-центру Банку в робочий час (понеділок-четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця 3 9:00 до 17:00) за номерами телефону: (044) 365 00 07, (044) 365 00 08
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:28
однакові умови
https://deposit.finance.ua/uah/kreditve ... #cta-steps
В акции не участвуют депозиты:
Менее 100 000 гривен
Срок менее 3 месяцев
В валютах, отличных от гривны
Открытые до подачи заявки
При указании недостоверных данных
В акции не участвуют клиенты, у которых есть действительные вклады или были вклады в течение 14 дней до подачи заявки в банк.
Условия банка:
Срок вклада: 3 мес - 18 мес
Минимальная сумма вклада: 100 000 грн.
Все депозитные продукты банка, в том числе депозит «Авансовый» с выплатой процентов авансово в день размещения депозита
В акции участвуют вклады в национальной валюте.
На срок 3 месяца можно оформить только депозит «Авансовый»
Оформляются через отделение Банка Кредитвест
Выплата бонуса от «Минфина» происходит в течение 32 дней после размещения средств на депозите.
Умови отримання бонусу від Мінфіну
В акції беруть участь депозити
Усі депозитні продукти банку, в тому числі депозит "Авансовий" з виплатою відсотків авансово у день розміщення депозиту
Валюта – гривня
Мінімальна сума вкладу від 100 тис грн
Від 3 місяців до 18 місяців (на термін 3 місяці можна оформити лише депозит "Авансовий")
Оформляються через відділення банку Кредитвест
В акції не беруть участь депозити
Менш, ніж 100 000 гривень
Термін менше 3 місяців
При наданні недостовірних даних
Відкриті до подачі заявки
В акції не беруть участь клієнти, у яких є дійсні вклади або мали вклади протягом 14 днів до подачі заявки в банк Кредитвест
Бонус від Мінфіну за онлайн заявку на нашому сайті
виплачується протягом 32 календарних днів після заповнення анкети на сайті
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:34
Re: Кредитвест Банк
спасибо товарищам туркам за самый дешевый Гугл
а вообще с акцией на минфине интэрэснэнько..
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:41
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:43
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