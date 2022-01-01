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Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:02
Банк, як писав класик, "стрємітєльним домкратом" вирвався на першу сходинку в табличці "Клюб 200к". Є такі, хто мав досвід з конвертдепозитами тут?
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Solar_simfi
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:35
Solar_simfi написав:
Банк, як писав класик, "стрємітєльним домкратом" вирвався на першу сходинку в табличці "Клюб 200к". Є такі, хто мав досвід з конвертдепозитами тут?
Открывал тут конверты, всё было штатно на тот момент.
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mustbe
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:01
mustbe написав: Solar_simfi написав:
Банк, як писав класик, "стрємітєльним домкратом" вирвався на першу сходинку в табличці "Клюб 200к". Є такі, хто мав досвід з конвертдепозитами тут?
Открывал тут конверты, всё было штатно на тот момент.
ну еще спросят откуда бабло
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Додано: Суб 02 вер, 2023 11:46
Solar_simfi написав:
Банк, як писав класик, "стрємітєльним домкратом" вирвався на першу сходинку в табличці "Клюб 200к". Є такі, хто мав досвід з конвертдепозитами тут?
это-то и напрягает немного: банчик-то не гос, а семейки, про нее пока художественные сериалы снимают, но все может быть
короче странно что им деньги понадобились, разве что очередь под зерновую на кредиты стоит
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cohan
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