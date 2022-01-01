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Кредитвест Банк

Кредитвест Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Кредитвест Банк 5 5 1
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:02

Банк, як писав класик, "стрємітєльним домкратом" вирвався на першу сходинку в табличці "Клюб 200к". Є такі, хто мав досвід з конвертдепозитами тут?
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:35

  Solar_simfi написав:Банк, як писав класик, "стрємітєльним домкратом" вирвався на першу сходинку в табличці "Клюб 200к". Є такі, хто мав досвід з конвертдепозитами тут?

Открывал тут конверты, всё было штатно на тот момент.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:01

  mustbe написав:
  Solar_simfi написав:Банк, як писав класик, "стрємітєльним домкратом" вирвався на першу сходинку в табличці "Клюб 200к". Є такі, хто мав досвід з конвертдепозитами тут?

Открывал тут конверты, всё было штатно на тот момент.

ну еще спросят откуда бабло :mrgreen:
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:46

  Solar_simfi написав:Банк, як писав класик, "стрємітєльним домкратом" вирвався на першу сходинку в табличці "Клюб 200к". Є такі, хто мав досвід з конвертдепозитами тут?


это-то и напрягает немного: банчик-то не гос, а семейки, про нее пока художественные сериалы снимают, но все может быть

короче странно что им деньги понадобились, разве что очередь под зерновую на кредиты стоит
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 12:26

  cohan написав:
  Solar_simfi написав:Банк, як писав класик, "стрємітєльним домкратом" вирвався на першу сходинку в табличці "Клюб 200к". Є такі, хто мав досвід з конвертдепозитами тут?


это-то и напрягает немного: банчик-то не гос, а семейки, про нее пока художественные сериалы снимают, но все может быть

короче странно что им деньги понадобились, разве что очередь под зерновую на кредиты стоит

ИМХО на первой ступеньке он будет недолго.
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:10

Re: Кредитвест Банк

Якщо свій депозит неможливо побачити у додатку, це погана ознака - таке саме було в Айбоксі і УБІБ.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 19:20

  Snower написав:Якщо свій депозит неможливо побачити у додатку, це погана ознака - таке саме було в Айбоксі і УБІБ.

тому я обрав Конкорд
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