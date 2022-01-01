|
Кредитвест Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2024 13:25
Тоді краще авансом ,щоб відсотками одразу докупити на валютний депозит в межах 200к
sens
Повідомлень: 18157
З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
Додано: Суб 14 вер, 2024 11:56
Смотрю в табличках онлайн курс кредитвеста появился, неужели онлайн банкинг допили наконец-то?)
NDV
Повідомлень: 242
З нами з: 09.06.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 25 раз.
sens написав:
Тоді краще авансом ,щоб відсотками одразу докупити на валютний депозит в межах 200к
З 14-го ставки зміняться. Вниз...
nord
Повідомлень: 626
З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 35 раз.
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6781
З нами з: 05.05.21
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 1349 раз.
Додано: Вів 03 гру, 2024 16:24
Банк гівно ! Без попередження закривають рахунки.
sens
Повідомлень: 18157
З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
sens написав:
Банк гівно ! Без попередження закривають рахунки.
Нічого не змінилося!!!
sens
Повідомлень: 18157
З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
В табличці депозитів вказано про "депозити, відкриті у системі Інтернет-банкінгу для фізичних осіб". Але ніде на сайті не бачу такого Інтернет-банкінгу. Є тільки для юридичних осіб. Застосунка для смартфону теж не знайшов. То є Інтернет-банкінг для фізичних осіб чи немає?
Вкладник-21
Повідомлень: 48
З нами з: 16.01.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
Вкладник-21 написав:
В табличці депозитів вказано про "депозити, відкриті у системі Інтернет-банкінгу для фізичних осіб". Але ніде на сайті не бачу такого Інтернет-банкінгу. Є тільки для юридичних осіб. Застосунка для смартфону теж не знайшов. То є Інтернет-банкінг для фізичних осіб чи немає?
Банк для киян які люблять погуляти по місту і поблизу є вбиральня, вибачте - макдак
sens
Повідомлень: 18157
З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
sens написав: Вкладник-21 написав:
В табличці депозитів вказано про "депозити, відкриті у системі Інтернет-банкінгу для фізичних осіб". Але ніде на сайті не бачу такого Інтернет-банкінгу. Є тільки для юридичних осіб. Застосунка для смартфону теж не знайшов. То є Інтернет-банкінг для фізичних осіб чи немає?
Банк для киян які люблять погуляти по місту і поблизу є вбиральня, вибачте - макдак
АХахаххвхаххвх, я його навіть ніколи не бачив))
aanonimovic594
Повідомлень: 130
З нами з: 22.07.25
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
Вдруг кто увидит в старых таблицах клуба 200к и решит открыть депозит - теперь комиссия за покупку валюты под депозит 1% и обойти ее гривневым депозитом на 100к уже нельзя.
NDV
Повідомлень: 242
З нами з: 09.06.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 25 раз.
