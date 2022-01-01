RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредитвест Банк 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 13:25

Тоді краще авансом ,щоб відсотками одразу докупити на валютний депозит в межах 200к
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18157
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:56

Re: Кредитвест Банк

Смотрю в табличках онлайн курс кредитвеста появился, неужели онлайн банкинг допили наконец-то?)
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 242
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 15:49

  sens написав:Тоді краще авансом ,щоб відсотками одразу докупити на валютний депозит в межах 200к

З 14-го ставки зміняться. Вниз...
nord
 
Повідомлень: 626
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:34

Re: Кредитвест Банк

  nord написав:З 14-го ставки зміняться. Вниз...


Зображення
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6781
З нами з: 05.05.21
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:24

Банк гівно ! Без попередження закривають рахунки.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18157
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 06:40

  sens написав:Банк гівно ! Без попередження закривають рахунки.

Нічого не змінилося!!!
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18157
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 09:48

Інтернет-банкінг для фізичних осіб

В табличці депозитів вказано про "депозити, відкриті у системі Інтернет-банкінгу для фізичних осіб". Але ніде на сайті не бачу такого Інтернет-банкінгу. Є тільки для юридичних осіб. Застосунка для смартфону теж не знайшов. То є Інтернет-банкінг для фізичних осіб чи немає?
Вкладник-21
 
Повідомлень: 48
З нами з: 16.01.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 04:17

  Вкладник-21 написав:В табличці депозитів вказано про "депозити, відкриті у системі Інтернет-банкінгу для фізичних осіб". Але ніде на сайті не бачу такого Інтернет-банкінгу. Є тільки для юридичних осіб. Застосунка для смартфону теж не знайшов. То є Інтернет-банкінг для фізичних осіб чи немає?

Банк для киян які люблять погуляти по місту і поблизу є вбиральня, вибачте - макдак
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18157
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 02:33

  sens написав:
  Вкладник-21 написав:В табличці депозитів вказано про "депозити, відкриті у системі Інтернет-банкінгу для фізичних осіб". Але ніде на сайті не бачу такого Інтернет-банкінгу. Є тільки для юридичних осіб. Застосунка для смартфону теж не знайшов. То є Інтернет-банкінг для фізичних осіб чи немає?

Банк для киян які люблять погуляти по місту і поблизу є вбиральня, вибачте - макдак


АХахаххвхаххвх, я його навіть ніколи не бачив))
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 130
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 14:46

Вдруг кто увидит в старых таблицах клуба 200к и решит открыть депозит - теперь комиссия за покупку валюты под депозит 1% и обойти ее гривневым депозитом на 100к уже нельзя.
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 242
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
