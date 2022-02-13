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Президент США Байден напророкував кінець фондового ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 бер, 2022 16:39
Пропонуємо до обговорення:
Президент США Джо Байден приєднався до думки тих експертів, які вважають неминучим суттєве падіння вартості активів у момент перезапуску торгів на фондовому ринку «Московської біржі», закритому з кінця лютого.
Дивися повний текст Президент США Байден напророкував кінець фондового ринку росії і заявив, що «він здувається»
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R2
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Додано: Суб 12 бер, 2022 16:40
Нету там фондового рынка и никогда не было! Было кидалово для лохтората!!))
Ну а тех лохов кто влез в "ватную фонду" ждёт сюрприз))
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straponesa
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