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Finance.ua: Что такое SWIFT и
как отключение от системы...

Finance.ua: Что такое SWIFT и как отключение от системы...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 21:01

Finance.ua: Что такое SWIFT и как отключение от системы...

Пропонуємо до обговорення:
Санкции в действии
12 марта SWIFT перестал обслуживать ряд российских банков, которые попали под санкции ЕС. Это ВТБ, «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Новикомбанк», банк «Россия», «Открытие» и госкорпорация ВЭБ.РФ. Объясняем, что теперь ждет рф.

Дивися повний текст Что такое SWIFT и как отключение от системы ударит по россии
D2
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 21:01

по факту, от SWIFT отключили украинцев. Даже беженцам и родным за кордон переводы из Украины запрещены. И это ж хто-то оч умный в украинском правительстве додумался самим себе отключить свифт!
svk_neo
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 07:51

  svk_neo написав:по факту, от SWIFT отключили украинцев. Даже беженцам и родным за кордон переводы из Украины запрещены. И это ж хто-то оч умный в украинском правительстве додумался самим себе отключить свифт!

Свифт никто "самим себе" не отключал:
viewtopic.php?p=5410348#p5410348
И даже беженцы и родные за кордоном Украины могут продолжать пользоваться украинскими/гривневыми картами -- по курсам которые рынку наличному даже не снились.

А мероприятия по предотвращению панического вывода капитала пэрэсичными -- с начала войны действуют -- с разморозкой, как говорится :lol:
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