RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Списання державного боргу
не буде - Гетманцев

Списання державного боргу не буде - Гетманцев
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:36

Списання державного боргу не буде - Гетманцев

Пропонуємо до обговорення:
Україна обслуговуватиме державний борг, списання його не буде.

Дивися повний текст
Списання державного боргу не буде - Гетманцев
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97565
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:36

Гетьманцев, на кого работаешь?
На фонды или ты защищаешь интересі жителей Украины.

Всем странам в такой ситуации списывали долги.... с чьей руки крмишься???
anton_gms
 
Повідомлень: 944
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні буде достатньо коштів для відновлення після...
R2 » Суб 12 бер, 2022 11:38
1 261
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 бер, 2022 11:39
mikola963
У Колорадо можна буде сплатити податки у криптовалюті
R2 » Пон 21 лют, 2022 10:05
2 743
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лют, 2022 17:08
moveton
Платна дорога в Україні. Чи обов’язково треба буде платити
R2 » Вів 15 лют, 2022 10:47
0 130
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лют, 2022 10:47
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.