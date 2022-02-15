Україна обслуговуватиме державний борг, списання його не буде.
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Списання державного боргу не буде - Гетманцев
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Додано: Суб 12 бер, 2022 22:36
Списання державного боргу не буде - Гетманцев
Пропонуємо до обговорення:
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Списання державного боргу не буде - Гетманцев
Додано: Суб 12 бер, 2022 22:36
Гетьманцев, на кого работаешь?
На фонды или ты защищаешь интересі жителей Украины.
Всем странам в такой ситуации списывали долги.... с чьей руки крмишься???
Додано: Суб 12 бер, 2022 23:39
Re: Списання державного боргу не буде - Гетманцев
ДеПутана от финансов опять заблажила.
Еще осталось уродцу Радуцкому выползти с мантрами о срочной "реформе" медицины и будет полный фулхаус.
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