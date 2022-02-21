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Списання державного боргу
не буде - Гетманцев

Списання державного боргу не буде - Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:36

Списання державного боргу не буде - Гетманцев

Пропонуємо до обговорення:
Україна обслуговуватиме державний борг, списання його не буде.

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Списання державного боргу не буде - Гетманцев
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:36

Гетьманцев, на кого работаешь?
На фонды или ты защищаешь интересі жителей Украины.

Всем странам в такой ситуации списывали долги.... с чьей руки крмишься???
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 23:39

Re: Списання державного боргу не буде - Гетманцев

ДеПутана от финансов опять заблажила.
Еще осталось уродцу Радуцкому выползти с мантрами о срочной "реформе" медицины и будет полный фулхаус.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 00:35

  antey1969 написав:ДеПутана от финансов опять заблажила.
Еще осталось уродцу Радуцкому выползти с мантрами о срочной "реформе" медицины и будет полный фулхаус.

Все есть.
Министр обороны к выехавшим в другие регионы: не рассчитывайте только на свои сбережения – ищите работу
Получайте зарплату, оплачивайте коммунальные услуги...", - резюмировал министр.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 04:04

Гетманцев ни кгда не был за України и ее народ и вот еще одно.его.доказательство нет списанию гос долга.а до этого почти уничтожил основу государства
А до этого почти уничтожил малый бизнес
viktona
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