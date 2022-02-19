RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент: Україна має проблеми
з наповненням бюджету,...

Президент: Україна має проблеми з наповненням бюджету,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 10:10

Президент: Україна має проблеми з наповненням бюджету,...

Пропонуємо до обговорення:
Україна має проблеми з наповненням державного бюджету, бо більшість підприємств призупинили роботу через війну.

Дивися повний текст
Президент: Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюють
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97568
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент США Байден напророкував кінець фондового ринку...
R2 » Суб 12 бер, 2022 16:39
1 306
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 бер, 2022 16:40
straponesa
Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ... 1, 2, 3
R2 » П'ят 18 лют, 2022 18:07
21 92033
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лют, 2022 17:25
andrijk777
Україна може закупити 30-40 тисяч планшетів Apple для... 1, 2
R2 » Суб 19 лют, 2022 12:32
12 90009
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 лют, 2022 15:10
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.