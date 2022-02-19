Україна має проблеми з наповненням державного бюджету, бо більшість підприємств призупинили роботу через війну.
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Президент: Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюють
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Додано: Нед 13 бер, 2022 10:10
Президент: Україна має проблеми з наповненням бюджету,...
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Дивися повний текст
Президент: Україна має проблеми з наповненням бюджету, бо більшість підприємств не працюють
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