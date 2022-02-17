Як він заявив у відеозверненні, попри всі зусилля, ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра.
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Уряд закликає українців та бізнес працювати: \"Ви потрібні як ніколи\"
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Додано: Нед 13 бер, 2022 13:36
Уряд закликає українців та бізнес працювати: "Ви...
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Дивися повний текст
Уряд закликає українців та бізнес працювати: \"Ви потрібні як ніколи\"
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