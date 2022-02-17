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Уряд закликає українців та
бізнес працювати: "Ви...

Уряд закликає українців та бізнес працювати: "Ви...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 13:36

Уряд закликає українців та бізнес працювати: "Ви...

Пропонуємо до обговорення:
Як він заявив у відеозверненні, попри всі зусилля, ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра.

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Уряд закликає українців та бізнес працювати: \"Ви потрібні як ніколи\"
R2
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