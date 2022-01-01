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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 19:45

Креді Агріколь Банк

Вибрав цей банк для оформлення автокредиту. З менеджером обговорили кожен документ, що підписувався, склалася довірлива атмосфера, щодо кожної суми було надано пояснення. Оплатив гору отриманих квитанцій в касі банку. Дома переглянув свої копії платежів і знайшов рахунок на оформлення пакету LaForce - преміум банкінг, що не мав жодного стосунку до кредиту. Менеджер додав його до вартості обсуговування рахунку під час обговорення і таким чином приховав. Наступного дня, я звернувся до нього за роз'ясненням і отримав відповідь, що цей пакет обов'язко оформлюється для автокредиту. У відділенні нічого подібного не обговорювали.
Для мене це був дійсно шок, не думав, що банк може дозволити собі елементарне шахрйство - співробітник банку збрехав дивлячись прямо в очі. Звістно, після такого, довіряти будь-яким іншим словам зі сторони установи не мало сенсу і я подав скаргу до НБУ. За тиждень зателефонувала менеджер відділення і просила відкликати скаргу - я відмовився.
Але далі мене неприємно здивувала відповідь НБУ, цитую:
При видачі Вам кредиту на авто менеджером Першого відділення Банку в м. Київ були запропоновані додаткові продукти, зокрема, Кредитна картка та Преміальний пакет La Force, які не є обов’язковими для отримання кредиту на авто.
Як повідомив Банк, отримавши згоду від Вас, менеджером була надана вся інформація про запропоновані продукти відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі паспорт споживчого кредиту за продуктом Кредитна
картка. Всі договори та квитанції Вами підписані власноруч.

Тобто НБУ перепитали у банка чи не обманюють там клієнтів, а банк несподіванно відповів негативно :lol: :lol: :lol: І це при тому, що я надав скрін переписки з менеджером, де він мені пише, що це обов'язкова частина автокредиту.
Звісно залишається ще опція:
Звертаємо Вашу увагу, що усі питання, які виникають внаслідок укладених
договорів, вирішуються сторонами, а у випадку недосягнення домовленості
спори розглядаються у судовому порядку.

Але я оцінив свій час дорожче ніж шахрайські 800 грн, тому краще докладу невеликих зусиль, щоб поширити цей випадок.
P.S.
Найбільше порадувала в цьому випадку реакція автосалону (Ілта на Харківському), хоча їх провини в цьому взагалі немає (вони лише пропонували банк на вибір) їх реакція була доречною і співрозмірною понесеним збиткам.


Креді Агріколь Банк — це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний банк в Україні, працює на фінансовому ринку України з 1993 року.

Інформаційна картка банку

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Креді Агріколь Банк
x11
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 10:57

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

  x11 написав:Дома переглянув свої копії платежів і знайшов рахунок на
оформлення пакету LaForce - преміум банкінг, що не мав жодного стосунку до кредиту.


а что делать: план надо как-то выполнять
смотрите это как взятку на оплату успешного одобрения - иногда в нем есть частка подающего документы
ну и вырабатывайте привычку концептуально просматривать что предлагают

кроме того: дешевле держать на счету 50к и не платить эти 800
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 13:08

  cohan написав:
  x11 написав:Дома переглянув свої копії платежів і знайшов рахунок на
оформлення пакету LaForce - преміум банкінг, що не мав жодного стосунку до кредиту.


а что делать: план надо как-то выполнять
смотрите это как взятку на оплату успешного одобрения - иногда в нем есть частка подающего документы
ну и вырабатывайте привычку концептуально просматривать что предлагают

кроме того: дешевле держать на счету 50к и не платить эти 800

Пришлось сделать над собой усилие, чтобы вообще сохранить с ними хоть какие-то отношения - заморачиваться и тратить время на перекредитование совсем не хотелось. Поэтому при любых возможных вариантах буду избегать давать им даже гривну не говоря уже о 50 (а не кило) :D
Хороший урок - внимательно смотреть назначение каждой квитанции, даже если их десяток-полтора. Хотя справедливости ради не уверен, что смог бы понять что такое LaForce без гугления.
Я смотрю на это как на мошенничество и не думаю, что как-то можно это оправдать.
x11
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:31

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Что-то странное.
Была задолженность в льготном периоде 18К при лимите 20К (доступно 2К). Прислали СМС, что вводят ограничение на использование лимита и нарисовали:
Доступно -18К
Кред лимит 20К.
Использовано 36К... :shock:
Х.з. что за бред, интересно у них горячка работает? Или послать их в направлении того корабля ...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 00:14

  ol_zy написав:Что-то странное.
Была задолженность в льготном периоде 18К при лимите 20К (доступно 2К). Прислали СМС, что вводят ограничение на использование лимита и нарисовали:
Доступно -18К
Кред лимит 20К.
Использовано 36К... :shock:
Х.з. что за бред, интересно у них горячка работает? Или послать их в направлении того корабля ...

уже исправили, похоже это они так обнуляют кред лимит и коряво считали. Неужели читают форум?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:41

а чё у этого банка такая короткая ветка? :roll:
big539
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 23:08

  big539 написав:а чё у этого банка такая короткая ветка? :roll:

банк нестійкий, безперспективний,
кароч, не Форвард анітрохи
flysoulfly
 
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