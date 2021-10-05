Креді Агріколь Банк

Для мене це був дійсно шок, не думав, що банк може дозволити собі елементарне шахрйство - співробітник банку збрехав дивлячись прямо в очі. Звістно, після такого, довіряти будь-яким іншим словам зі сторони установи не мало сенсу і я подав скаргу до НБУ. За тиждень зателефонувала менеджер відділення і просила відкликати скаргу - я відмовився.
Але далі мене неприємно здивувала відповідь НБУ, цитую:
При видачі Вам кредиту на авто менеджером Першого відділення Банку в м. Київ були запропоновані додаткові продукти, зокрема, Кредитна картка та Преміальний пакет La Force, які не є обов’язковими для отримання кредиту на авто.
Як повідомив Банк, отримавши згоду від Вас, менеджером була надана вся інформація про запропоновані продукти відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі паспорт споживчого кредиту за продуктом Кредитна
картка. Всі договори та квитанції Вами підписані власноруч.
Тобто НБУ перепитали у банка чи не обманюють там клієнтів, а банк несподіванно відповів негативно І це при тому, що я надав скрін переписки з менеджером, де він мені пише, що це обов'язкова частина автокредиту.
Звісно залишається ще опція:
Звертаємо Вашу увагу, що усі питання, які виникають внаслідок укладених
договорів, вирішуються сторонами, а у випадку недосягнення домовленості
спори розглядаються у судовому порядку.
Але я оцінив свій час дорожче ніж шахрайські 800 грн, тому краще докладу невеликих зусиль, щоб поширити цей випадок.
P.S.
Найбільше порадувала в цьому випадку реакція автосалону (Ілта на Харківському), хоча їх провини в цьому взагалі немає (вони лише пропонували банк на вибір) їх реакція була доречною і співрозмірною понесеним збиткам.
Інформаційна картка банку
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