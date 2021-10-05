Додано: Пон 03 січ, 2022 19:45

При видачі Вам кредиту на авто менеджером Першого відділення Банку в м. Київ були запропоновані додаткові продукти, зокрема, Кредитна картка та Преміальний пакет La Force, які не є обов’язковими для отримання кредиту на авто.

Як повідомив Банк, отримавши згоду від Вас, менеджером була надана вся інформація про запропоновані продукти відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі паспорт споживчого кредиту за продуктом Кредитна

картка. Всі договори та квитанції Вами підписані власноруч.



Звертаємо Вашу увагу, що усі питання, які виникають внаслідок укладених

договорів, вирішуються сторонами, а у випадку недосягнення домовленості

спори розглядаються у судовому порядку.

Креді Агріколь Банк

Вибрав цей банк для оформлення автокредиту. З менеджером обговорили кожен документ, що підписувався, склалася довірлива атмосфера, щодо кожної суми було надано пояснення. Оплатив гору отриманих квитанцій в касі банку. Дома переглянув свої копії платежів і знайшов рахунок на оформлення пакету LaForce - преміум банкінг, що не мав жодного стосунку до кредиту. Менеджер додав його до вартості обсуговування рахунку під час обговорення і таким чином приховав. Наступного дня, я звернувся до нього за роз'ясненням і отримав відповідь, що цей пакет обов'язко оформлюється для автокредиту. У відділенні нічого подібного не обговорювали.Для мене це був дійсно шок, не думав, що банк може дозволити собі елементарне шахрйство - співробітник банку збрехав дивлячись прямо в очі. Звістно, після такого, довіряти будь-яким іншим словам зі сторони установи не мало сенсу і я подав скаргу до НБУ. За тиждень зателефонувала менеджер відділення і просила відкликати скаргу - я відмовився.Але далі мене неприємно здивувала відповідь НБУ, цитую:Тобто НБУ перепитали у банка чи не обманюють там клієнтів, а банк несподіванно відповів негативноІ це при тому, що я надав скрін переписки з менеджером, де він мені пише, що це обов'язкова частина автокредиту.Звісно залишається ще опція:Але я оцінив свій час дорожче ніж шахрайські 800 грн, тому краще докладу невеликих зусиль, щоб поширити цей випадок.P.S.Найбільше порадувала в цьому випадку реакція автосалону (Ілта на Харківському), хоча їх провини в цьому взагалі немає (вони лише пропонували банк на вибір) їх реакція була доречною і співрозмірною понесеним збиткам.