Креді Агріколь Банк

дошла
даже менеджер грамотный может сам предложить отключить
там в заяве на карту ставите галку и кажется подпись именно за СМС
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:14
дошла
даже менеджер грамотный может сам предложить отключить
там в заяве на карту ставите галку и кажется подпись именно за СМС
Додано: Чет 26 тра, 2022 11:24
подскажите, ничего не слышно когда можно будет пользоваться кредитными лимитами по картам?
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, V2 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|