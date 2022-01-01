дошла
даже менеджер грамотный может сам предложить отключить
там в заяве на карту ставите галку и кажется подпись именно за СМС
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:14
дошла
даже менеджер грамотный может сам предложить отключить
там в заяве на карту ставите галку и кажется подпись именно за СМС
Додано: Чет 26 тра, 2022 11:24
подскажите, ничего не слышно когда можно будет пользоваться кредитными лимитами по картам?
Додано: Чет 26 тра, 2022 15:30
Re: Креді Агріколь Банк
хто підкаже, в платних пакетах плата знімається з моменту замовлення, чи моменту активації картки?
|