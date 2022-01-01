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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 13:14
Sain_повернувся написав:
Надумав відкрити картку, підкажіть, послугу смс інформування можна відключити і замінити на пуш повідомлення як у інших банках, чи тут цивілізація до цього ще не дійшла?
дошла
даже менеджер грамотный может сам предложить отключить
там в заяве на карту ставите галку и кажется подпись именно за СМС
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Додано: Сер 25 тра, 2022 22:10
cohan дякую
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 26 тра, 2022 11:24
подскажите, ничего не слышно когда можно будет пользоваться кредитными лимитами по картам?
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Додано: Чет 26 тра, 2022 15:30
хто підкаже, в платних пакетах плата знімається з моменту замовлення, чи моменту активації картки?
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 26 тра, 2022 16:52
Sain_повернувся написав:
хто підкаже, в платних пакетах плата знімається з моменту замовлення, чи моменту активації картки?
Активації.
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klug
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Додано: Чет 26 тра, 2022 17:27
klug дякую
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