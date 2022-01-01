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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Креді Агріколь Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:14

  Sain_повернувся написав:Надумав відкрити картку, підкажіть, послугу смс інформування можна відключити і замінити на пуш повідомлення як у інших банках, чи тут цивілізація до цього ще не дійшла?


дошла
даже менеджер грамотный может сам предложить отключить
там в заяве на карту ставите галку и кажется подпись именно за СМС
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:10

cohan дякую
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 11:24

подскажите, ничего не слышно когда можно будет пользоваться кредитными лимитами по картам?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:30

Re: Креді Агріколь Банк

хто підкаже, в платних пакетах плата знімається з моменту замовлення, чи моменту активації картки?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 16:52

  Sain_повернувся написав:хто підкаже, в платних пакетах плата знімається з моменту замовлення, чи моменту активації картки?

Активації.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 17:27

klug дякую
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:34

Re: Креді Агріколь Банк

Можно ли использовать карточку банка в Польше и Чехии? У кого-то есть такой опыт?
персона
 
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