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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 чер, 2022 16:11
Искатель написав:
А какой самый дешевый будет?
вроде как первый социально-илитный пакет 3500 за год оплата наперед
тру илитный 8к в год
есть желание стать спонсором?
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wtf
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Додано: Сер 08 чер, 2022 16:34
wtf написав: Искатель написав:
А какой самый дешевый будет?
вроде как первый социально-илитный пакет 3500 за год оплата наперед
тру илитный 8к в год
есть желание стать спонсором?
Для хорошего дела нужна была карта. Но видать пропущу...
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Искатель
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Додано: Сер 08 чер, 2022 21:33
wtf написав: Искатель написав:
А какой самый дешевый будет?
вроде как первый социально-илитный пакет 3500 за год оплата наперед
тру илитный 8к в год
есть желание стать спонсором?
А бесплатный пакет Smart разве отменили? Есть в тарифах...
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Vorlon
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Додано: Сер 08 чер, 2022 23:21
я так понимаю в отделениях остались в наличии только платные
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wtf
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Додано: Сер 08 чер, 2022 23:41
wtf написав:
я так понимаю в отделениях остались в наличии только платные
Если брать именной пластик, то какая разница что печатать?
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Vorlon
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Додано: Сер 08 чер, 2022 23:50
Vorlon написав: wtf написав:
я так понимаю в отделениях остались в наличии только платные
Если брать именной пластик, то какая разница что печатать?
некоторые мутят
мое - открывает и 2 недели на пластик
соседнее - только под зарплатый проект, но там всегда мудаки были, я потому подальше открывался
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cohan
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