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Обслуговування в українських
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Креді Агріколь Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:11

Re: Креді Агріколь Банк

  Искатель написав:А какой самый дешевый будет?

вроде как первый социально-илитный пакет 3500 за год оплата наперед
тру илитный 8к в год
есть желание стать спонсором?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:34

  wtf написав:
  Искатель написав:А какой самый дешевый будет?

вроде как первый социально-илитный пакет 3500 за год оплата наперед
тру илитный 8к в год
есть желание стать спонсором?

Для хорошего дела нужна была карта. Но видать пропущу...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 21:33

  wtf написав:
  Искатель написав:А какой самый дешевый будет?

вроде как первый социально-илитный пакет 3500 за год оплата наперед
тру илитный 8к в год
есть желание стать спонсором?

А бесплатный пакет Smart разве отменили? Есть в тарифах...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:21

Re: Креді Агріколь Банк

я так понимаю в отделениях остались в наличии только платные
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:41

  wtf написав:я так понимаю в отделениях остались в наличии только платные

Если брать именной пластик, то какая разница что печатать?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:50

  Vorlon написав:
  wtf написав:я так понимаю в отделениях остались в наличии только платные

Если брать именной пластик, то какая разница что печатать?


некоторые мутят
мое - открывает и 2 недели на пластик
соседнее - только под зарплатый проект, но там всегда мудаки были, я потому подальше открывался
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 08:24

  персона написав:Можно ли использовать карточку банка в Польше и Чехии? У кого-то есть такой опыт?

У подруги у Польщі проблем не було з цим, все працювало - все нормально :) , але не знаю чи треба повідомляти банк про виїзд, напевно краще уточнити це питання)
Al_ex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:33

Re: Креді Агріколь Банк

Можливо хтось підскаже, чи можна відкрити картку без відвідування відділення банку (онлайн) ???
GreenDay
 
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