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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лип, 2022 10:50
бульбуль написав:
Термін дії картки автоматично продовжать поки військовий час? Хтось зіштовхувався вже з цим?
Так, приходив push нещодавно.
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