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Обслуговування в українських
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Креді Агріколь Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:50

  бульбуль написав:Термін дії картки автоматично продовжать поки військовий час? Хтось зіштовхувався вже з цим?

Так, приходив push нещодавно.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 09:05

  бульбуль написав:Термін дії картки автоматично продовжать поки військовий час? Хтось зіштовхувався вже з цим?

Здається так. Десь була інформація раніше (або на сайті, або в новинах банку), що продовжать автоматично, але це було порівняно давно, можливо щось і змінилося, але не думаю.
Al_ex
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:46

Re: Креді Агріколь Банк

  GreenDay написав:чи можна відкрити картку без відвідування відділення банку (онлайн)


говорят можно если есть другая карта или карточый счет
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:58

  alex_on написав:
  GreenDay написав:чи можна відкрити картку без відвідування відділення банку (онлайн)


говорят можно если есть другая карта или карточый счет

це з "арбітражників" я думаю як схему перекрили то вже йому не потрібно
gonzo
 
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