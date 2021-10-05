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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лип, 2022 10:50
бульбуль написав:
Термін дії картки автоматично продовжать поки військовий час? Хтось зіштовхувався вже з цим?
Так, приходив push нещодавно.
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Додано: П'ят 08 лип, 2022 09:05
бульбуль написав:
Термін дії картки автоматично продовжать поки військовий час? Хтось зіштовхувався вже з цим?
Здається так. Десь була інформація раніше (або на сайті, або в новинах банку), що продовжать автоматично, але це було порівняно давно, можливо щось і змінилося, але не думаю.
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Al_ex
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Додано: Пон 11 лип, 2022 14:46
GreenDay написав:
чи можна відкрити картку без відвідування відділення банку (онлайн)
говорят можно если есть другая карта или карточый счет
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alex_on
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Додано: Пон 11 лип, 2022 14:58
alex_on написав: GreenDay написав:
чи можна відкрити картку без відвідування відділення банку (онлайн)
говорят можно если есть другая карта или карточый счет
це з "арбітражників" я думаю як схему перекрили то вже йому не потрібно
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gonzo
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Додано: Пон 11 лип, 2022 20:42
Обнаружил, что с перевода с карты на карту Укрсиба сняло комиссию 0,5%, раньше такого не было.
Снимал из УкрСиба.
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reef
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Додано: Пон 11 лип, 2022 21:07
reef написав:Обнаружил, что с перевода с карты на карту Укрсиба сняло комиссию 0,5%, раньше такого не было.
Снимал из УкрСиба.
С июля ввели. Толкать надо.
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Aps
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Додано: Пон 11 лип, 2022 22:01
Aps написав:
reef написав:Обнаружил, что с перевода с карты на карту Укрсиба сняло комиссию 0,5%, раньше такого не было.
Снимал из УкрСиба.
С июля ввели. Толкать надо.
Попробовал перевести из ИБ Креди 1000 грн. - не получилось. Пишет: "Ошибка. Карта не найдена".
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reef
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Додано: Пон 11 лип, 2022 22:57
reef написав: Aps написав:
reef написав:Обнаружил, что с перевода с карты на карту Укрсиба сняло комиссию 0,5%, раньше такого не было.
Снимал из УкрСиба.
С июля ввели. Толкать надо.
Попробовал перевести из ИБ Креди 1000 грн. - не получилось. Пишет: "Ошибка. Карта не найдена".
Может сбой какой.
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Aps
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