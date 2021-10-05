RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:50

  бульбуль написав:Термін дії картки автоматично продовжать поки військовий час? Хтось зіштовхувався вже з цим?

Так, приходив push нещодавно.
klug
 
Повідомлень: 7147
З нами з: 18.08.14
Подякував: 305 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 09:05

  бульбуль написав:Термін дії картки автоматично продовжать поки військовий час? Хтось зіштовхувався вже з цим?

Здається так. Десь була інформація раніше (або на сайті, або в новинах банку), що продовжать автоматично, але це було порівняно давно, можливо щось і змінилося, але не думаю.
Al_ex
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:46

Re: Креді Агріколь Банк

  GreenDay написав:чи можна відкрити картку без відвідування відділення банку (онлайн)


говорят можно если есть другая карта или карточый счет
alex_on
 
Повідомлень: 26
З нами з: 10.08.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:58

  alex_on написав:
  GreenDay написав:чи можна відкрити картку без відвідування відділення банку (онлайн)


говорят можно если есть другая карта или карточый счет

це з "арбітражників" я думаю як схему перекрили то вже йому не потрібно
gonzo
 
Повідомлень: 284
З нами з: 05.01.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:42

Re: Креді Агріколь Банк

Обнаружил, что с перевода с карты на карту Укрсиба сняло комиссию 0,5%, раньше такого не было.
Снимал из УкрСиба.
reef
 
Повідомлень: 2737
З нами з: 28.08.07
Подякував: 182 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:07

Re: Креді Агріколь Банк

reef написав:Обнаружил, что с перевода с карты на карту Укрсиба сняло комиссию 0,5%, раньше такого не было.
Снимал из УкрСиба.
С июля ввели. Толкать надо.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 24.06.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 22:01

  Aps написав:
reef написав:Обнаружил, что с перевода с карты на карту Укрсиба сняло комиссию 0,5%, раньше такого не было.
Снимал из УкрСиба.
С июля ввели. Толкать надо.

Попробовал перевести из ИБ Креди 1000 грн. - не получилось. Пишет: "Ошибка. Карта не найдена".
reef
 
Повідомлень: 2737
З нами з: 28.08.07
Подякував: 182 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 22:57

Re: Креді Агріколь Банк

reef написав:
  Aps написав:
reef написав:Обнаружил, что с перевода с карты на карту Укрсиба сняло комиссию 0,5%, раньше такого не было.
Снимал из УкрСиба.
С июля ввели. Толкать надо.

Попробовал перевести из ИБ Креди 1000 грн. - не получилось. Пишет: "Ошибка. Карта не найдена".
Может сбой какой.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 24.06.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:11

Re: Креді Агріколь Банк

Це тільки в мене додаток не працює другий день вже? чи масовий збій?
Al_ex
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:09

  Al_ex написав:Це тільки в мене додаток не працює другий день вже? чи масовий збій?

А у вас Стара чи Нова аплікуха?
Нова тута
https://play.google.com/store/apps/deta ... mobile.app
в мене працює
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2739
З нами з: 05.05.21
Подякував: 164 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
1
5
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 58, 59, 60
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
592 527164
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 11:08
felix606
Банк Альянс 1 ... 20, 21, 22
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
215 167410
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 11:08
greenozon
Банк Восток 1, 2, 3, 4
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
32 84603
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 11:06
Хруст

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.