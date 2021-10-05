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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 23:39

Re: Креді Агріколь Банк

Можно ли вывести гривну с Мобильных заощаджень минуя карту по номеру счёта и как его узнать?
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:55

  reef написав:Можно ли вывести гривну с Мобильных заощаджень минуя карту по номеру счёта и как его узнать?


нет
с заощаджень опция только на текущий счет/карту, СЭП потом с нее
cohan
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