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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 23:39
Re: Креді Агріколь Банк
Можно ли вывести гривну с Мобильных заощаджень минуя карту по номеру счёта и как его узнать?
Додано: Чет 28 лип, 2022 20:55
Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:58
Будет ли банк заниматься валютными депозитами на 50 тыс.грн. нв 3 месяца?
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:01
Re: Креді Агріколь Банк
Менеджерка моя сказала що такі депо є, але вони в них на пів року, тобто не цікаво
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:32
так розумию, спущено сверху, а на низу корячятся как могут, кто под шумок доп объем услуг оказывает - новый счет, то-сё, кто просто посылает к "по записи", Агриколь, видимо, вот так
к ним как раз интересно, банк надежный, но - денег на все банки нету, несу пока что туда где на 3мес
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