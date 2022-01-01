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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 23:39

Re: Креді Агріколь Банк

Можно ли вывести гривну с Мобильных заощаджень минуя карту по номеру счёта и как его узнать?
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:55

  reef написав:Можно ли вывести гривну с Мобильных заощаджень минуя карту по номеру счёта и как его узнать?


нет
с заощаджень опция только на текущий счет/карту, СЭП потом с нее
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:58

Будет ли банк заниматься валютными депозитами на 50 тыс.грн. нв 3 месяца?
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:01

Re: Креді Агріколь Банк

Менеджерка моя сказала що такі депо є, але вони в них на пів року, тобто не цікаво
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:32

  gonzo написав:Менеджерка моя сказала що такі депо є, але вони в них на пів року, тобто не цікаво


так розумию, спущено сверху, а на низу корячятся как могут, кто под шумок доп объем услуг оказывает - новый счет, то-сё, кто просто посылает к "по записи", Агриколь, видимо, вот так

к ним как раз интересно, банк надежный, но - денег на все банки нету, несу пока что туда где на 3мес
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:27

  gonzo написав:Менеджерка моя сказала що такі депо є, але вони в них на пів року, тобто не цікаво
може там покупка $ по курсу продажу ?

:shock: я сьогодні питав: нічого про відкриття валютного депо по "курсу НБУ" еквівалента 50К не знають
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:08

Re: Креді Агріколь Банк

один із найнадійніших банків для мене, тому депозити розміщувати бачу сенс тільки тут.
бульбуль
 
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