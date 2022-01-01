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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 23:39
Можно ли вывести гривну с Мобильных заощаджень минуя карту по номеру счёта и как его узнать?
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reef
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Додано: Чет 28 лип, 2022 20:55
reef написав:
Можно ли вывести гривну с Мобильных заощаджень минуя карту по номеру счёта и как его узнать?
нет
с заощаджень опция только на текущий счет/карту, СЭП потом с нее
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cohan
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:58
Будет ли банк заниматься валютными депозитами на 50 тыс.грн. нв 3 месяца?
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laa1999
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:01
Менеджерка моя сказала що такі депо є, але вони в них на пів року, тобто не цікаво
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gonzo
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:32
gonzo написав:
Менеджерка моя сказала що такі депо є, але вони в них на пів року, тобто не цікаво
так розумию, спущено сверху, а на низу корячятся как могут, кто под шумок доп объем услуг оказывает - новый счет, то-сё, кто просто посылает к "по записи", Агриколь, видимо, вот так
к ним как раз интересно, банк надежный, но - денег на все банки нету, несу пока что туда где на 3мес
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cohan
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:27
gonzo написав:
Менеджерка моя сказала що такі депо є, але вони в них на пів року, тобто не цікаво
може там покупка $ по курсу продажу ?
я сьогодні питав: нічого про відкриття валютного депо по "курсу НБУ" еквівалента 50К не знають
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flysoulfly
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:08
один із найнадійніших банків для мене, тому депозити розміщувати бачу сенс тільки тут.
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бульбуль
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:43
бульбуль написав:
один із найнадійніших банків для мене, тому депозити розміщувати бачу сенс тільки тут.
Як щодо фінмону, для нових-старих клієнтів? Які ризики?
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sens
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:47
Фінмон тут вдарений на голову ще з часів Ставнистого С.Ф.
Усіх порядних свиней звідси уже давно повиганяли.
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korovas2
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П'ят 12 сер, 2022 10:21
Okyl
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