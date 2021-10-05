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Обслуговування в українських
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 16:58

  qwerty123456 написав:якщо це банк з іноземним капіталом, чи гарантується вклад в нього нашим фондом гарантування вкладів?

Капітал не грає ролі, грає роль чи є банк учасником ФГВФО. Повний перелік учасників можна знати тут. Агріколь там зараз під №15. Крім того, можете ознайомитися з наступною довідкою:
Фонд гарантує вклади фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, у банках України, що є учасниками Фонду.

Учасниками Фонду є всі банки, крім ПАТ «Державний ощадний банк України». Вклади фізичних осіб Державного ощадного банку України гарантуються державою відповідно до статті 57 закону «Про банки і банківську діяльність». Участь банків у Фонді є обов'язковою.

Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії та отримує свідоцтво учасника Фонду. Банк зобов’язаний сплачувати до Фонду збори, визначені нормами Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Інформація щодо Ощадбанку дещо застаріла, але у даному випадку це не грає ролі.
klug
 
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  #<1 ... 3456
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