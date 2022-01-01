Креді Агріколь Банк

Капітал не грає ролі, грає роль чи є банк учасником ФГВФО. Повний перелік учасників можна знати
Фонд гарантує вклади фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, у банках України, що є учасниками Фонду.
Учасниками Фонду є всі банки, крім ПАТ «Державний ощадний банк України». Вклади фізичних осіб Державного ощадного банку України гарантуються державою відповідно до статті 57 закону «Про банки і банківську діяльність». Участь банків у Фонді є обов'язковою.
Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії та отримує свідоцтво учасника Фонду. Банк зобов’язаний сплачувати до Фонду збори, визначені нормами Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Інформація щодо Ощадбанку дещо застаріла, але у даному випадку це не грає ролі.