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Обслуговування в українських
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 16:58

  qwerty123456 написав:якщо це банк з іноземним капіталом, чи гарантується вклад в нього нашим фондом гарантування вкладів?

Капітал не грає ролі, грає роль чи є банк учасником ФГВФО. Повний перелік учасників можна знати тут. Агріколь там зараз під №15. Крім того, можете ознайомитися з наступною довідкою:
Фонд гарантує вклади фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, у банках України, що є учасниками Фонду.

Учасниками Фонду є всі банки, крім ПАТ «Державний ощадний банк України». Вклади фізичних осіб Державного ощадного банку України гарантуються державою відповідно до статті 57 закону «Про банки і банківську діяльність». Участь банків у Фонді є обов'язковою.

Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії та отримує свідоцтво учасника Фонду. Банк зобов’язаний сплачувати до Фонду збори, визначені нормами Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Інформація щодо Ощадбанку дещо застаріла, але у даному випадку це не грає ролі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 00:15

  korovas2 написав:Фінмон тут вдарений на голову ще з часів Ставнистого С.Ф.
Усіх порядних свиней звідси уже давно повиганяли.


Ну хз. В мене тут проходило те за що пумб і альфа і моно блокували.
Знав тільки що повиганяли всіх публічних осіб (для більшості банків це були ВІП клієнти) за ними дивитися треба
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 08:42

Re: Креді Агріколь Банк

не розумію, в цьому банку в застосунку можна купувати валюту онлайн, чи то тільки в монобанка фішка така? я пробувала купити в креді, але навіть не знайшла відповідної кнопки
Redhead
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 10:03

  Redhead написав:не розумію, в цьому банку в застосунку можна купувати валюту онлайн, чи то тільки в монобанка фішка така? я пробувала купити в креді, але навіть не знайшла відповідної кнопки

Купувати онлайн зараз не можна ні в одному банку. НБУ заборонив з початком війни!
Можна продати онлайн.
Обміняти на депозит тута не можна ні онлайн ні офлайн.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:52

Re: Креді Агріколь Банк

А підкажіть якій в них курс Евро потрозрахунках картками. А то по смс один, на сайті картковий інший. І не можу порахувати
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 19:56

Скажите, а есть вариант безналом и на халяву выйти с пенсионной?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:02

  la9 написав:Скажите, а есть вариант безналом и на халяву выйти с пенсионной?

C 1 сентября банка сделала бесплатным СЭП по многим тарифам, а на сторонний р2р ввела комисс.
Проверяйте
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:12

  PUnder написав:А підкажіть якій в них курс Евро потрозрахунках картками. А то по смс один, на сайті картковий інший. І не можу порахувати

на сайте вроде актуальный, ждите проводки ну и не забывайте 1% за конверт, эти берут, хотя кажется кредитки избавлены от такого, но кредлимиты не вернули пока что
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:54

  Amethyst написав:
  la9 написав:Скажите, а есть вариант безналом и на халяву выйти с пенсионной?

C 1 сентября банка сделала бесплатным СЭП по многим тарифам, а на сторонний р2р ввела комисс.
Проверяйте

Очень интересно. В тарифах на ИБ указано 6 грн. В тарифах на карту вообще ничего нет на сэп. Видимо, у них тарифы на ИБ отдельно, я не в курсе, как здесь.
Надо тестить
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 21:06

https://credit-agricole.ua/storage/file ... kliye.xlsx
там де 6 грн є примітка: - Не тарифікується, якщо операція відбувається з рахунку пакетної пропозиції
Десь півроку тому всіх переводили на Пакетки, типу Smart
Просто на сапорті взнайте в якому тарифі зараз картка і почому буде СЕП
Amethyst
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