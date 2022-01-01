Креді Агріколь Банк

qwerty123456 написав:якщо це банк з іноземним капіталом, чи гарантується вклад в нього нашим фондом гарантування вкладів?
Капітал не грає ролі, грає роль чи є банк учасником ФГВФО. Повний перелік учасників можна знати тут. Агріколь там зараз під №15. Крім того, можете ознайомитися з наступною довідкою:
Фонд гарантує вклади фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, у банках України, що є учасниками Фонду.
Учасниками Фонду є всі банки, крім ПАТ «Державний ощадний банк України». Вклади фізичних осіб Державного ощадного банку України гарантуються державою відповідно до статті 57 закону «Про банки і банківську діяльність». Участь банків у Фонді є обов'язковою.
Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії та отримує свідоцтво учасника Фонду. Банк зобов’язаний сплачувати до Фонду збори, визначені нормами Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Інформація щодо Ощадбанку дещо застаріла, але у даному випадку це не грає ролі.
https://credit-agricole.ua/storage/file ... kliye.xlsx там де 6 грн є примітка: - Не тарифікується, якщо операція відбувається з рахунку пакетної пропозиції Десь півроку тому всіх переводили на Пакетки, типу Smart Просто на сапорті взнайте в якому тарифі зараз картка і почому буде СЕП