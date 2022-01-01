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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 21:42

la9
С пенсионки в тарифе лайт СЭП бесплатный (тестил 3 недели назад). Тарифов на сайте нет, но горячка дает актуальную инфу.
AlexTk
2
 
Повідомлень: 541
З нами з: 08.09.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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