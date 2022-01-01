Креді Агріколь Банк

la9
С пенсионки в тарифе лайт СЭП бесплатный (тестил 3 недели назад). Тарифов на сайте нет, но горячка дает актуальную инфу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 21:42
la9
С пенсионки в тарифе лайт СЭП бесплатный (тестил 3 недели назад). Тарифов на сайте нет, но горячка дает актуальную инфу.
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